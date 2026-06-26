قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يحصل على مهلة جديدة في قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد إلى كاس
إسرائيل تدرس الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.. وسط توتر متصاعد مع تركيا
نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة
ما اتغيرش في الصاغة.. سعر عيار 18 الآن
في صالح مصر.. تعادل 1-1 بين ألمانيا والإكوادور بالشوط الأول بكأس العالم
الخارجية الروسية: نبذل جهودا لاستعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة
تعليق إجلاء السفن في مضيق هرمز بعد استهداف سفينة قبالة سواحل عُمان
محمد أبو داود يعلق على انتقادات فيلم “برشامة”: لا علاقة له بالإساءة للدين |خاص
مسؤول أمريكي: الحرس الثوري الإيراني وراء استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز
البيت الأبيض يطلب تمويلاً إضافياً للحرب على إيران بقيمة 87.6 مليار دولار
بيان برلماني عاجل بشأن سحب وحدات الإسكان الاجتماعي بسبب الغلق
قنصل الصين: العلاقات مع مصر تشهد حاليًا أفضل مراحلها التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 26 يونيو 2026.. فرص جيدة

برج القوس
برج القوس
نهى هجرس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونعرض لكم توقعات برج القوس اليوم الجمعة 26 يونيو 2026على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 26 يونيو 2026

توجد فرص جيدة لتحقيق النجاح بعد تجاوز بعض العقبات الأولية، ومع ذلك، لن تحقق أهدافك إلا من خلال التخطيط السليم، وإلا فقد لا تتوافق النتائج مع توقعاتك

توقعات برج القوس على الصعيد المهني 

من المرجح أن تحقق النجاح من خلال بذل الجهود الجادة، خطط لعملك ورتب أولوياته لتسهيل إنجاز المهام

توقعات برج القوس في الحب والعلاقات    

يجب أن تكون منفتحاً وودوداً مع شريكك لضمان فهم أفضل، هذا ضروري للحفاظ على الرضا وازدهار العلاقة

 توقعات برج القوس ماليا

ستلاحظ مزيجاً من المكاسب والنفقات، وقد تربح أيضاً مبلغاً كبيراً من المال بطرق غير متوقعة

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي    

الاسترخاء الجيد سيمنحك النشاط والحيوية، قد تعاني من آلام في الساقين والفخذين، لذا فإن ممارسة اليوغا ستكون مفيدة لك

برج القوس توقعات برج القوس حظك اليوم برج القوس برج القوس ماليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

الذهب

عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

الخبز

التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة

ترشيحاتنا

العراق

رئيس الوزراء العراقي : الشركات الأمريكية في صدارة الأولويات بالعراق

وزير البترول يبحث مع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن دعم جهود التعدين

وزير البترول يستعرض أمام رئيس برلمانية حماة الوطن نتائج استراتيجية تطوير القطاع

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن تفاصيل بيع أذون خزانة بـ 176.714 مليار جنيه بفائدة 25.2%

بالصور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المواقع لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 169» لمجابهة الأزمات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

فيديو

فادي خفاجى

كواليس أزمة فيديو فادي خفاجة.. قرار عاجل من المهن التمثيلية

عالم الزلازل الهولندي

بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد