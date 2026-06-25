غرفة الإسماعيلية التجارية توقع اتفاقية تعاون مع غرفة فاس-مكناس المغربية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

شهدت أعمال الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي فاس-مكناس 2026 بالمملكة المغربية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة الاقتصادية بين مؤسسات وغرف تجارية ومهنية من عدة دول، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك.

وبرزت مشاركة غرفة الإسماعيلية التجارية بجمهورية مصر العربية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية ، من خلال توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس المغربية، بهدف تشجيع فرص الاستثمار، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال المصريين والمغاربة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي انعقد بفندق ماريوت فاس تحت شعار "شبكات التعاون: من أجل تنمية مستدامة ومندمجة"، بحضور ممثلي الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية من مختلف الدول المشاركة.



كما شهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية مع مؤسسات وغرف تجارية من جيبوتي وإيطاليا والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، إلى جانب اتفاقيات للتكوين وبناء القدرات ودعم التحول الرقمي، بما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد المشاركون أن هذه الشراكات تعكس الدور المتنامي للمنتدى الاقتصادي فاس-مكناس كمنصة دولية للتعاون والاستثمار، وتسهم في بناء جسور اقتصادية جديدة بين المغرب ومحيطه العربي والإفريقي، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والازدهار.