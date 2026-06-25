اودي A3 موديل 2026 تظهر لأول مرة | صور

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد اودي عن A3 موديل 2026 ، وتنتمي A3 لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

اودي A3 موديل 2026

مواصفات اودي عن A3 موديل 2026

زودت سيارة اودي عن A3 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة بانوراما منحنية تضم عدادات رقمية مقاس 11.9 بوصه، وبها شاشة نظام المعلومات والترفيه مقاس 12.8 بوصه، وبها لوحة قيادة بتصميم أفقي أكثر انسيابية يمتد من شاشة العدادات حتى جهة الراكب الأمامي وهذا يمنح الداخلية مظهر أكثر اتساع وحداثة.

اودي A3 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة اودي عن A3 موديل 2026 بها، واجهات تحكم رقمية بالكامل، وبها ألياف كربون وخامات ميكروفايبر، وبها أقمشة جديدة بألوان مختلفة، وأعيد تصميم الكونسول الوسطي ليصبح أكثر توجهاً نحو السائق، وتم إضافة شاحن لاسلكي للهواتف الذكية بقدرة 25 واط.

اودي A3 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة اودي عن A3 موديل 2026 ، مثبت سرعة تكيفي، ومساعد الحفاظ على المسار بسرعات تصل إلى 209 كم/ساعة، وبها القدرة على تنفيذ تغيير المسار تلقائياً على الطرق السريعة بعد تفعيل الإشارة الجانبية، وأصبحت السيارة قادرة على التباطؤ تلقائياً عند الإشارات المرورية والتسارع مجدداً عند تحول الإشارة إلى اللون الأخضر في بعض الظروف، وبها نظام كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة مع عرض ثلاثي الأبعاد لمحيط السيارة.

اودي A3 موديل 2026

ويمكن لسيارة اودي عن A3 موديل 2026 ان تقوم بتنفيذ عمليات الركن الطولي والعرضي بشكل شبه كامل، مع التحكم بالتوجيه والتسارع والفرامل وتغيير وضعيات ناقل الحركة، وبها أيضا امكانيه تنفيذ عملية الركن عن بعد باستخدام تطبيق الهاتف الذكي، بالإضافة إلى ميزة جديدة تسمح للسيارة بحفظ خمسة مسارات ركن مختلفة وإعادة تنفيذها تلقائياً في وقت لاحق.

محرك اودي A3 موديل 2026

اودي A3 موديل 2026

تحصل سيارة اودي عن A3 موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 232 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.4 ثانية .