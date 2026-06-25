حزب المصريين الأحرار: 200 عام من الدبلوماسية المصرية تجسد قوة الدولة

يتقدم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإلى جميع أبناء الدبلوماسية المصرية، بمناسبة مرور مائتي عام على تأسيس الدبلوماسية المصرية الحديثة، تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي ظلت على مدار قرنين من الزمان أحد أبرز أعمدة الدولة المصرية وأدواتها الفاعلة في حماية مصالحها وصون مكانتها وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

ويؤكد الحزب أن الاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية لا يقتصر على استدعاء صفحات مضيئة من التاريخ الوطني فحسب، بل يمثل مناسبة لتقدير مدرسة دبلوماسية راسخة نجحت عبر أجيال متعاقبة في التعبير عن إرادة الدولة المصرية والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، وترسيخ مكانة مصر باعتبارها دولة محورية وصاحبة دور مؤثر في محيطها العربي والأفريقي والدولي.

نماذج وطنية مشرفة في التفاني والكفاءة والقدرة

ويشيد حزب المصريين الأحرار بما قدمه رجال ونساء الدبلوماسية المصرية من نماذج وطنية مشرفة في التفاني والكفاءة والقدرة على إدارة الملفات المعقدة والتحديات الدولية، بما حافظ على ثوابت السياسة الخارجية المصرية ورسخ صورة الدولة المصرية باعتبارها شريكًا مسؤولًا وقوة داعمة للاستقرار والسلام والتنمية.

وفي هذه المناسبة، يستحضر الحزب بكل التقدير رموز الدبلوماسية المصرية الذين أسهموا في صياغة محطات فارقة في تاريخ الوطن، وتركوا إرثًا مهنيًا ووطنيًا أصبح جزءًا أصيلًا من قوة الدولة المصرية الناعمة وحضورها المؤثر على الساحة الدولية.

كما يثمن الحزب ما تشهده السياسة الخارجية المصرية من حراك فاعل ومتوازن يعكس رؤية استراتيجية واضحة للقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نجحت في بناء نموذج متقدم للدبلوماسية الرئاسية عزز من قدرة الدولة المصرية على التحرك في مختلف الدوائر الدولية والإقليمية، ورسخ مكانتها كطرف رئيسي في جهود حفظ الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات ودعم التنمية والتعاون بين الشعوب.

ويرى الحزب أن التناغم بين الدبلوماسية المصرية المؤسسية العريقة والدبلوماسية الرئاسية النشطة أسهم في استعادة مصر لمكانتها المستحقة على الساحة الدولية، وعزز من حضورها في دوائر صنع القرار، ورسخ قدرتها على بناء شراكات استراتيجية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن تاريخ الدبلوماسية المصرية الممتد على مدار مائتي عام يمثل شاهدًا على قوة الدولة المصرية واستمرارية مؤسساتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية مع الحفاظ على ثوابتها الوطنية ومصالحها العليا.

وأكد الحزب على ثقته الكاملة في استمرار الدبلوماسية المصرية في أداء رسالتها الوطنية النبيلة، متسلحة بإرث تاريخي عريق وكوادر وطنية متميزة ورؤية سياسية رشيدة، بما يعزز مكانة مصر ودورها الريادي ويصون مصالح شعبها في عالم تتزايد فيه التحديات وتتعاظم فيه أهمية الدبلوماسية الحكيمة والفاعلة.