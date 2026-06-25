تعيين حسام صديق مستشارًا لوزير السياحة والآثار للاتصال السياسي

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار قرارًا بتولي حسام الدين محمود صديق عبد الرحيم مهام مستشار وزير السياحة والآثار للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وذلك لمدة عام بجانب عمله الأصلي وفي غير أوقات العمل الرسمية، في إطار دعم منظومة التواصل والتنسيق مع المؤسسات التشريعية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي داخل الوزارة.

الاستفادة من الكفاءات والخبرات

ويأتي القرار في سياق توجه الدولة نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات القادرة على إدارة الملفات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالتنسيق السياسي والبرلماني، بما يدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل ويعزز من آليات التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة الحالية.

ويتمتع حسام صديق بخبرة في العمل الإداري والمؤسسي، إلى جانب خبراته في ملفات التنسيق والاتصال السياسي، حيث يمتلك سجلًا من العمل في عدد من الملفات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي عزز من منحه الثقة لتولي هذه المسؤولية المهمة داخل وزارة السياحة والآثار.

ويعد ملف الاتصال السياسي والشئون البرلمانية من الملفات المهمة داخل الوزارة، باعتباره حلقة الوصل مع مجلسي النواب والشيوخ، من خلال التنسيق المستمر مع أعضاء المجالس النيابية ومتابعة الموضوعات ذات الصلة بقطاعي السياحة والآثار، بما يسهم في دعم جهود الوزارة وتسهيل التعامل مع الملفات المختلفة خلال الفترة المقبلة.