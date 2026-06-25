قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5000 جنيه.. التأمينات تكشف مفاجأة بشأن المعاشات وتفاصيل الزيادة الجديدة
الكرات علي الطاير.. لقطات من مران منتخب مصر استعداداً لمواجهة إيران في المونديال
دعاء يوم عاشوراء للرزق وتفريج الكرب.. اغتنمه بـ 14 كلمة لا ترد
كليات التمريض.. تفاصيل أول حركة تكليف حسب الاحتياج وموعد التقديم
صعد بقيمة 40 جنيها.. تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم
الفريق الطبي هيشتغل كام ساعة في اليوم.. تفاصيل الدليل التفصيلي لحساب وتخطيط القوى العاملة
ياسمين عز عن واقعة طبيبة الأسنان المعتدى عليها: «اتضربت واتكسرت بسبب ضرس.. والمشهد غير إنساني»
مرضى أورام.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الكرنك
3 سفن عادت أدراجها بعد محاولتها الخروج من مضيق هرمز عبر المسار المحاذي لعٌمان
كاتس : سنبقى في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تضرب «القبة الحرارية» مصر؟.. حقيقة تأثر البلاد بموجة الحر الاستثنائية في أوروبا

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

تزايدت التساؤلات حول احتمالية تأثر مصر بما يُعرف بظاهرة «القبة الحرارية»، وذلك مع تصاعد موجات الحر غير المسبوقة التي تضرب عدداً من الدول الأوروبية وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

الأوضاع المناخية في مصر

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأوضاع المناخية في مصر تختلف عن تلك التي تشهدها أوروبا حالياً، ما يجعل البلاد بعيدة عن التأثر المباشر بهذه الموجة الاستثنائية.

حالة الطقس غدا

تداعيات التغيرات المناخية العالمية

ورغم ذلك، حذرت الهيئة من تداعيات التغيرات المناخية العالمية، مشيرة إلى أن فصل الصيف في مصر قد يشهد موجات حارة متكررة مصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة، بما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

حال الطقس اليوم

التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الحر الشديدة التي تضرب عدداً من الدول الأوروبية خلال الفترة الحالية تُعد ظاهرة استثنائية ناتجة عن التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، موضحة أن درجات الحرارة في بعض المناطق ارتفعت بمعدلات تتجاوز القيم الطبيعية بنحو 10 إلى 15 درجة مئوية.

احتجاز الهواء الساخن

وأوضحت غانم، خلال تصريحات هاتفية لبرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدول الأوروبية المتأثرة تخضع لما يُعرف بظاهرة «القبة الحرارية»، وهي حالة جوية تؤدي إلى احتجاز الهواء الساخن لفترات طويلة، ما يتسبب في ارتفاعات قياسية بدرجات الحرارة.

حالة الطقس

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة في دول غرب أوروبا يرتبط أيضاً بتدفق كتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من شمال أفريقيا، الأمر الذي انعكس على الأوضاع الجوية في عدد من الدول الأوروبية، فضلاً عن بعض المناطق في المغرب والجزائر وتونس.

 

اختلاف الأنظمة الجوية

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مصر بعيدة عن التأثر المباشر بموجة الحر الأوروبية في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن اختلاف الأنظمة الجوية المؤثرة على البلاد يحول دون انتقال تأثير «القبة الحرارية» إلى الأجواء المصرية.

حالة الطقس و درجات الحرارة

وفي الوقت نفسه، لفتت إلى أن فصل الصيف في مصر قد يشهد موجات من الارتفاع في درجات الحرارة، بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة، وهو ما يرفع الإحساس بحرارة الطقس ويجعل الأجواء أكثر إرهاقاً للمواطنين.

استمرار موجات الحرارة

وحذرت غانم من أن استمرار موجات الحرارة المرتفعة لفترات زمنية طويلة قد تكون له تداعيات سلبية على القطاع الزراعي، موضحة أن هذه الموجات تؤثر على إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية وتقلل من كفاءتها، خاصة إذا كانت موجات استثنائية وممتدة، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية على مختلف القطاعات.

الطقس حالة الطقس درجات الحراره طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

بالصور

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد