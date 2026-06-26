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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.. وتحديث أسعار خدمات رفع مخلفات المنشآت التجارية والسياحية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 25/6/2026 .

شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان حالة من التباين في آراء الطلاب عقب أداء امتحان مادة الصرف. 

حيث عبر عدد من الطلاب عن وجود بعض الأسئلة التي اتسمت بالصعوبة وتحتاج إلى مزيد من الوقت والتفكير للإجابة عليها، خاصة بعض الجزئيات التي وصفوها بأنها احتاجت إلى تركيز ودقة.

فيما أكد طلاب آخرون أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن معظم الأسئلة كانت من داخل المقرر الدراسي وركزت على النقاط الأساسية والمباشرة التي تم التدريب عليها خلال العام الدراسي.

تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية بأسوان حول امتحان الصرف.. بين صعوبة بعض الأسئلة وملاءمتها لمستوى الطالب المتوسط

جهود متنوعة 

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تحديث أسعار الخدمات التى كانت محددة عام 2020 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بشأن رفع مخلفات المنشآت التجارية والسياحية وغيرها ، وذلك بما يتواكب مع المتغيرات الحالية ويسهم فى تعزيز كفاءة خدمات النظافة وتحسين مستوى الأداء .

جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذي للمحافظة ، بحضور أعضاء مجلس النواب النائب جابر أبو خليل ، والنائبة منى شاكر ، فضلاً عن الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .


أكد المهندس عمرو لاشين بأن الموافقة على تحديث أسعار هذه الخدمات تأتى وفقاً للقوانين المنظمة لمنظومة المخلفات والقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وعلى رأسها القرار رقم 1114، بما يحقق الإدارة السليمة للمخلفات الناتجة عن الأنشطة التجارية والسياحية، ويحافظ على البيئة والصحة العامة، ويدعم جهود الارتقاء بالمظهر الحضارى لمحافظة أسوان ، وأن تحديث منظومة الخدمات يأتى فى إطار تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وأصحاب الأنشطة المختلفة .

تنفيذي أسوان يوافق على تحديث أسعار خدمات رفع مخلفات المنشآت التجارية والسياحية

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