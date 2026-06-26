حسام حسن: صلاح استعاد أفضل مستوياته.. ووظفته بمركز جديد

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني يركز بشكل كامل على تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن الهدف الأول للفراعنة هو حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي ومواصلة المشوار في البطولة.

وأوضح حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة، وأن المنتخب استعد لها بصورة جيدة على المستويين الفني والبدني، مؤكدًا أن الجهاز الفني يثق في قدرة اللاعبين على تنفيذ المطلوب داخل الملعب وتحقيق النتيجة التي تضمن العبور إلى الدور المقبل.

وتحدث المدير الفني عن علاقته بقائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أن الاحترام والثقة المتبادلة بين المدرب واللاعب يمثلان عنصرًا مهمًا في تحقيق النجاح، خاصة عندما يتعلق الأمر بلاعب يمتلك خبرات وإمكانات كبيرة مثل صلاح.

وأشار إلى أن اقتناع اللاعب بأفكار الجهاز الفني، إلى جانب ثقة المدرب في قدرات نجومه، ينعكس بصورة مباشرة على الأداء داخل المستطيل الأخضر ويمنح الفريق أفضلية كبيرة.

وكشف حسام حسن، أن محمد صلاح مر بفترة صعبة مع ناديه خلال الموسم الماضي، إلا أن وجوده مع المنتخب ساهم في استعادة مستواه الفني والذهني، مؤكدًا أن الدعم النفسي الذي وفره الجهاز الفني كان له تأثير إيجابي، إلى جانب العمل الفني الذي أعاد اللاعب إلى أفضل حالاته.

وأضاف أن صلاح استجاب بشكل مميز لتوجيهات الجهاز الفني، وهو ما انعكس على مستواه خلال المباريات الأخيرة.

وأشار المدير الفني إلى أنه منح محمد صلاح دورًا تكتيكيًا جديدًا داخل الملعب، مؤكدًا أن هذه الفكرة جاءت بعد دراسة فنية دقيقة ولم تُطبق معه سابقًا في أوروبا، موضحًا أن اللاعب نجح في تنفيذ المطلوب، وهو ما سيمنحه مرونة أكبر للعب في أكثر من مركز مستقبلًا سواء مع منتخب مصر أو ناديه الجديد.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد، أن التعاون بينه وبين إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، يسير بصورة مميزة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين الجانبين الفني والإداري يوفر أجواءً مستقرة داخل معسكر المنتخب، ويساعد اللاعبين على التركيز الكامل استعدادًا للمباريات الحاسمة