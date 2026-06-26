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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أهلية مريض مع فرد أمن إدارى بمستشفى بالإسماعيلية

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد أفراد الأمن الإدارى بإحدى المجمعات الطبية لتعديه على أحد الأشخاص بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية من إحدى المستشفيات بحدوث مشاجرة بين طرف أول "أهلية مريض" (شخصان "مصابان بجروح " - مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وطرف ثان :(فرد إدارى بالمستشفى "مصاب بجروح " – مقيم بدائرة القسم) لرغبة الطرف الأول فى زيارة أحد أقاربهما بالمستشفى فى غير المواعيد المخصصة للزيارة، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب محدثين إصابتهم المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الأمن الإدارى

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