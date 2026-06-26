نقل تبعية وإدارة قرى العون الغذائي من وزارة الزراعة إلى المحافظة أسوان

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، مراسم توقيع محضر نقل التبعية والإشراف والإدارة لمشروع خلق أصول ثابتة لقرى العون الغذائي الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار في رأس المال البشري، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق أفضل استغلال لها.

وقّع محضر نقل التبعية والإشراف والإدارة كل من اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أمجد عبد المنعم، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة للمجتمعات الريفية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.



تعزيز دور المحافظة في إدارة أصول قرى العون الغذائي

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتحويلها إلى مشروعات تنموية وإنتاجية تخدم المواطنين، موضحًا أنه تم إدراج هذه القرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بها، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

وأوضح المحافظ أنه، في ظل التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الوزير علاء فاروق، تم الاتفاق على نقل التبعية والإشراف والإدارة لمشروع خلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة حول بحيرة السد العالي، بما يشمله من قرى «كلابشة الجديدة، وبشاير الخير، وتوماس وعافية، وتوسعات توماس وعافية»، بكافة ما تضمه من أصول ومنشآت ومرافق ومعدات وآلات ومركبات ومخازن وسجلات ومستندات وحقوق والتزامات، إلى ديوان عام محافظة أسوان.



تطوير الوحدات الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات

وأشار عمرو لاشين إلى أن المحافظة ستتولى اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والإدارية والمالية والفنية اللازمة؛ لضمان استمرار العمل داخل تلك القرى وتحقيق الأهداف التي أُنشئ المشروع من أجلها، مع الحفاظ على استمرار العاملين في أداء مهامهم بمواقعهم لحين استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بنقل درجاتهم المالية ووظائفهم، وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة متكاملة لإعادة تأهيل وتطوير الوحدات الإنتاجية، وتطوير الزراعات، وتهيئة المناخ المناسب للمزارعين، بالتعاون مع الجهات المختصة؛ بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج وتحقيق الاستدامة بهذه المشروعات.

تحسين جودة الحياة لأهالي قرى بحيرة ناصر

وأضاف المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تستهدف، من خلال هذا الإجراء، توفير مستوى معيشي آمن ولائق للمواطنين المقيمين بهذه القرى، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ووجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي، المشرف على مشروعات المبادرة، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

كما أكد المحافظ استمرار الجهود لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين بهذه القرى، من خلال دعم الخدمات الطبية والعلاجية والتموينية والتعليمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

تعظيم الاستفادة من الأصول ودعم التنمية المستدامة

وفي ختام مراسم التسليم، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين محافظة أسوان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتعظيم الاستفادة من مشروعات قرى العون الغذائي، وتحويلها إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة تدعم التنمية الزراعية والاقتصادية بالمحافظة.

