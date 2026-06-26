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صلاح حسب الله: مصر قبلة العرب وقت الأزمات.. وصاحبة الحلول وصمام الأمان في الشرق الأوسط
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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صلاح حسب الله: مصر قبلة العرب وقت الأزمات.. وصاحبة الحلول وصمام الأمان في الشرق الأوسط

صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
محمد البدوي

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، أن مصر تظل الدولة الأقل تأثرًا بالأزمات والاضطرابات التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، بفضل ثقلها الإقليمي ودورها المحوري في إدارة الملفات الشائكة واحتواء النزاعات.

الملاذ الآمن للشعوب العربية 

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الملاذ الآمن للشعوب العربية وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن المصريين احتضنوا الأشقاء من دول عدة شهدت صراعات واضطرابات، مثل ليبيا والسودان، وهو ما يعكس مكانة مصر التاريخية باعتبارها الحاضنة والداعمة للاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن القاهرة لا تُصدر الأزمات إلى محيطها، بل تُصدر الحلول والمبادرات السياسية التي تسهم في تهدئة النزاعات، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا مؤثرًا في جهود احتواء التوترات الإقليمية الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

الحضور المصري فاعل في المحافل الدولية الكبرى

وأشار إلى أن الحضور المصري في المحافل الدولية الكبرى، ومنها قمة مجموعة السبع، يعكس حجم الثقة الدولية في الدولة المصرية ودورها الفاعل، لافتًا إلى أن قادة العالم يحرصون على التنسيق مع مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وشدد على أن الإشادات الدولية المتكررة بمناخ الأمن والاستقرار في مصر لم تأتِ من فراغ، وإنما هي نتاج عمل وجهد متواصلين في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، مؤكدًا أن مصر نجحت في الحفاظ على تماسكها الداخلي رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بها.

ورأى حسب الله أن المجتمع الدولي بات أكثر اقتناعًا بأهمية الدور المصري في معالجة الأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت بوابة رئيسية لأي تسوية سياسية أو حل للأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

صلاح حسب الله مجلس النواب البرلمان

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