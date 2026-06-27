إطلاق الموقع الإلكتروني لشركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، أطلق المركز القومي للبحوث الموقع الإلكتروني لشركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية، الذراع التنفيذي للمركز في مجال استثمار وتسويق وتطوير المخرجات البحثية والابتكارات العلمية.

وتهدف المنصة إلى التعريف بخدمات الشركة وإمكاناتها، وتعزيز التواصل بين الباحثين والمبتكرين والمستثمرين والقطاع الصناعي، بما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وتطبيقات قابلة للتسويق تدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

رابط الموقع الإلكتروني لشركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية

🔗 رابط المنصة: https://nrcco.runasp.net