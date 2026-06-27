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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة سياسات دولية: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ينقل الصراع من الميدان إلى طاولة التفاوض

ايران
ايران
عبد الخالق صلاح

قالت الدكتورة سماهر الخطيب، خبيرة السياسات الدبلوماسية والدولية، إن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يعكس تحولًا سياسيًا وميدانيًا في إدارة الصراع، بعدما انتقلت المواجهة من ساحات القتال إلى طاولة المفاوضات، معتبرة أن المكاسب العسكرية يجري توظيفها لتحقيق مكاسب أمنية وسياسية. 

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاق يمثل ترتيبًا أمنيًا للمرحلة المقبلة، وينقل المشهد من مرحلة الصراع المباشر إلى إدارة الصراع وتنظيم الأدوار وهندسة الواقع الميداني، خاصة أنه يتناول ملفات الحدود والترتيبات الأمنية.

وأوضحت الخطيب أن الولايات المتحدة لم تعد تؤدي دور الوسيط فقط، بل أصبحت وسيطًا وضامنًا وممولًا للاتفاق، متجاوزة الدور التقليدي للأمم المتحدة وآليات الحوكمة الدولية. 

وأكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تثبيت ترتيب أمني طويل الأمد يمنحه موقعًا مؤثرًا في معادلات توازن القوى الإقليمية، في ظل إعادة هندسة الأدوار في المنطقة.

لبنان وإسرائيل الدكتورة سماهر الخطيب المفاوضات

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