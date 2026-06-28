متحف شرم الشيخ يطلق رحلة تعلم صناعة كتاب عن الحياة في مصر القديمة

يطلق متحف شرم الشيخ اليوم الأحد رحلة تفاعلية لصناعة كتاب ثلاثي الأبعاد عن الحياة اليومية في مصر القديمة، ضمن فعاليته لاثراء الوعي السياحي والآثري.

وأوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الفاعليه ستتضمن التعريف على الزراعة في مصر القديمة وأهم المحاصيل، بالإضافة إلى تلوين وتركيب المجسمات التفاعلية، وبنهاية الحفل يحصل كل مشاركة على كتاب الـ "بوب آب".

متحف شرم الشيخ



تعود فكره بناء المتحف الى عام 2006 وفى عام 2017 تم استكمال بناء المتحف.

ويعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفه للحضارة بوجه عام والحضارة المصرية القديمه بشكل خاص وذلك عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الاثرية التي تم إختيارها بعناية من المخازن المتحفية.

تعبر القاعة الكبرى في العرض المتحفي عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمه واهتماماته بالعلم والرياضة والصناعات والحرف وحياته العائلية وحبه للحيوانات لدرجه التبجيل، كما يعرض بعض الحيوانات المحنطة.