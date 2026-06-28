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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات موسعة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالإسكندرية

حملات موسعة لإزالة البناء العشوائي
حملات موسعة لإزالة البناء العشوائي
أ ش أ

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات موسعة لإزالة البناء العشوائي والمتغيرات المكانية بدون ترخيص، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطية بفرض الانضباط وهيبة الدولة.

وذكر بيان حي أول المنتزة، أنه تم تكثيف التواجد الميداني لرصد أي مخالفات، وسرعة الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين وغرفة عمليات المحافظة، حيث تم حل شدة خشبية بدون ترخيص لصب سقف الدور الأول العلوي بعقار بعزبة خطاب ، وفك شدة خشبية مكتملة ومعدة لصب سقف الدور الرابع العلوي بعقار بشارع الصالحين، وإيقاف أعمال تعديلات داخلية وبناء وتكسير حوائط بدون ترخيص بعقار بمنطقة سيدي بشر، وتكسير وهدم أعمدة خرسانية وإزالة حوائط مخالفة بعقار بعزبة خطاب بالظهير الريفي للحي، والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة ومواد البناء .

وقامت وحدة التدخل السريع بحي ثان المنتزة، بإزالة التعديات و البناء المخالف بعقار كائن بشارع المعمورة الجديد بمعرفة مقاول الهدم و الإزالة التابع للحي، وحل شدة خشبية بدون ترخيص لصب الطابق الأرضي لعقار بشارع عيسى الحداد، والتحفظ على كمية كبيرة من الأخشاب وحديد التسليح .

ورصد حي أول العامرية، أعمال ترميم بدون ترخيص بعقار بالطريق الصحراوي، وتم وقف الأعمال والتحفظ على الأدوات والخامات المستخدمة، وإيقاف أعمال تكسير داخل محل بدون ترخيص بشارع الشرقاوي وتشميع المحل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام حي وسط، بإيقاف أعمال تركيب تكييفات واستخدام سقالات بدون تصريح بأحد المحال بأبراج تبارك والتحفظ على السقالات المعدنية، وإيقاف أعمال ترميمات وتعديلات وهدم بدون ترخيص بعقار بشارع عمر لطفي، وإحالة المخالفات إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رؤساء الأحياء، استمرار الحملات الميدانية اليومية للتصدي لكافة أشكال البناء المخالف في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وتحقيقًا للانضباط العمراني.


 

محافظة الإسكندرية البناء العشوائي المواطنين

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