إصابة 12 شخصا فى حادث تسرب محدود لغاز الكلور بمحطة مياه الرملة ببنها

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تداعيات حادث تسرب محدود لإحدى أسطوانات غاز الكلور داخل محطة مياه الرملة الارتوازية بمركز بنها، والذي وقع أثناء قيام الفنيين المختصين باستبدال إحدى الأسطوانات، حيث تم التعامل مع الموقف فورًا والسيطرة على التسريب وتأمين عنبر الكلور والأسطوانة بالكامل.



وأوضح محافظ القليوبية أن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصًا، بينهم عاملان بالمحطة وعدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم بالقرب من المحطة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، من بينهم 10 حالات بواسطة سيارات هيئة الإسعاف المصرية، بينما توجهت حالتان إلى المستشفى بوسائلهما الخاصة.

وأكد المحافظ أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ويخضعون للملاحظة الطبية، مشيرًا إلى أن حالتهم مستقرة، وأن الأجهزة الطبية تتابع حالتهم لحين تماثلهم للشفاء.

وقال إن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، انتقلت إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والسيطرة الكاملة على التسريب، والتأكد من عدم وجود أي خطورة على المواطنين أو المناطق المحيطة.

وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على إعداد تقرير فني عاجل للوقوف على أسباب الواقعة، ومراجعة جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل محطات مياه الشرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين.

واختتم المحافظ بتوجيه الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ والإسعاف والحماية المدنية ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الموقف، بما أسهم في احتواء التسريب والحفاظ على سلامة المواطنين.