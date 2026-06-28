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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يتابع محاكاة لإدارة الأزمات والطوارئ ويطمئن على جاهزية الأجهزة| صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تنفيذ بيان عملي لمحاكاة إدارة الأزمات والطوارئ بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لرفع درجة الجاهزية والتأكد من كفاءة منظومة الاستجابة السريعة لمختلف المواقف الطارئة، بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وتضمنت المحاكاة تنفيذ عدد من السيناريوهات الواقعية التي تستهدف اختبار سرعة استقبال البلاغات ورصد الأحداث لحظيًا، وآليات تداول المعلومات بين الجهات المختصة، إلى جانب متابعة التحركات الميدانية والتنسيق الكامل بين غرف العمليات والأجهزة التنفيذية والخدمية، بما يعكس جاهزية المنظومة وقدرتها على التعامل الفوري مع المستجدات.

ردع المخالفين 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تضع ملف إدارة الأزمات والطوارئ على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، مشيرًا إلى أن التدريب العملي المستمر ورفع كفاءة الكوادر البشرية يمثلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة على اتخاذ القرار السريع والتعامل الفعال مع مختلف المواقف الطارئة بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين.

 منظومة إلكترونية 

وأضاف أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالغربية يعمل وفق منظومة إلكترونية حديثة للرصد والمتابعة اللحظية، ترتبط بشكل مباشر بغرف العمليات بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات، بما يضمن سرعة نقل المعلومات ودقة التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا استمرار تنفيذ البرامج التدريبية الدورية للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد.

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