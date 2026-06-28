والد ضحية حادث حدائق الأهرام: لن أبيع دم ابنتي مهما كانت الإغراءات.. وحقها لن يضيع

جدد والد هدير، بائعة الشاي ضحية حادث حدائق الأهرام، تمسكه بحق ابنته، مؤكدًا رفضه القاطع لأي محاولات للتنازل عن القضية مقابل مبالغ مالية، مشددًا على أن القصاص هو مطلبه الوحيد.

معرفة بالطرف الآخر

وقال الأب خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنه لا تربطه أي معرفة بالطرف الآخر، نافيًا وجود أي تواصل مباشر، ومؤكدًا أن كل ما يهمه هو استرداد حق ابنته.

وادعى والد الضحية أنه تلقى عروضًا مالية مقابل التنازل عن القضية، موضحًا أن قيمة هذه العروض بدأت بـ5 ملايين جنيه ثم ارتفعت إلى 10 ملايين جنيه، إلا أنه رفضها بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يقبل أي مقابل مادي مهما بلغت قيمته.

قيمة ابنته بالنسبة له

وأضاف أن قيمة ابنته بالنسبة له لا تُقدر بثمن، مؤكدًا أن أي أموال لا يمكن أن تعوضه عنها، وأنه لن يفرط في حقها تحت أي ظرف.

كما تطرق إلى ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عمل ابنته، مؤكدًا أن العمل الشريف لا ينتقص من كرامة صاحبه، وأن بعض التعليقات المتداولة تناولت الأمر بصورة غير منصفة، رغم أن ابنته كانت تعتمد على نفسها وتسعى لكسب رزقها بكرامة.

وأوضح أن التواصل الذي جرى، بحسب قوله، لم يكن من خلال لقاءات مباشرة، وإنما اقتصر على رسالة صوتية، مشيرًا إلى أن ظهوره في البرنامج يُعد أول ظهور إعلامي له منذ وقوع الحادث.

تسوية خارج إطار القانون

واختتم والد هدير حديثه بالتأكيد على ثقته في العدالة، معربًا عن يقينه بأن حق ابنته سيعود عبر القضاء، ومشددًا على أنه لن يتنازل عن القضية أو يقبل أي تسوية خارج إطار القانون.