نواب ومسؤولون.. تفاصيل اعتقال 47 متهما في قضايا فساد بالعراق

كشفت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، عن آخر تطورات اعتقال 47 متهما في قضايا فساد بالعراق، قائلة إنه ستكون هناك مراحل متتالية، فهذه ليست المرحلة الأولى ولا الأخيرة، وستستمر حملة الاعتقالات لتطال رؤوسًا أخرى متهمة بالفساد والخراب في الدولة العراقية، سواء في قضايا الفساد المالي أو الإداري.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة القاهرة الإخبارية، "نتحدث عن حملة الاعتقالات التي جرت بإشراف مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، وكذلك رئيس مجلس النواب العراقي، بعد رفع الحصانة عن عدد من النواب المتهمين، والذين اعتُقل عدد منهم".

وتابعت: "حتى الآن، نتحدث عن اعتقال 12 نائبًا حاليًا في مجلس النواب العراقي، بعد رفع الحصانة عنهم استنادًا إلى مذكرات قضائية أشرف عليها مجلس القضاء الأعلى، وشملت حملة الاعتقالات العاصمة بغداد، إلى جانب محافظات ميسان وبابل وأربيل، وقد بدأت منذ فجر اليوم، وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة".

واصلت: "نلاحظ الآن أن الأوضاع أصبحت أكثر هدوءًا وأقل توترًا مقارنة بساعات الصباح الأولى، بعد أن أُغلقت جميع مداخل المنطقة الخضراء، وانتشرت القطعات الأمنية بشكل مكثف، وفي هذه الأثناء، نشهد تقليصًا للانتشار الأمني، كما جرى فتح المنطقة الخضراء، التي كانت مؤمنة بالدبابات والمدرعات العسكرية، إضافة إلى انتشار جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة، وهي القوات التي نفذت عمليات الاعتقال بحق نواب وسياسيين ومديرين عامين في مؤسسات الدولة، بتهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام".

وأوضحت أن المعلومات تشير إلى أن هناك مراحل أخرى من هذه الحملة، إذ إن اعترافات وكيل وزير سابق، عدنان جميلي، أسهمت في الوصول إلى عدد من النواب والسياسيين والمديرين الذين جرى اعتقالهم.

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