قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية.. الذهب يهبط مع صعود النفط عالميا
منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 لكأس العالم
إصابة 13 شخصًا في زلزال بقوة 5.5 درجة بالصين
الاحتلال يواصل خروقاته.. ومصادر إسرائيلية: لم ينسحب بعد من أي موقع بلبنان
ألمانيا تصطدم بطموح باراجواي.. الماكينات تبحث عن استعادة المجد في مواجهة لا تقبل المفاجآت بمونديال 2026
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 يونيو 2026
واشنطن تدرس آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بلبنان مشابهة للمطبقة في غزة
هل يستحق مشروعك الإعفاء؟.. القانون يحدد الحالات الخاضعة للضريبة العقارية
ريبيرو يشيد بمنتخب مصر: الفراعنة يلعبون بحماس.. ولاعبو الأهلي سر التألق
ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟
اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026
80% مكون محلي و50% صادرات.. وزير الصناعة يبحث خططًا جديدة لزيادة الانتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عراقجي: إيران تسعى إلى تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا بـ"حسن نية"

عراقجي
عراقجي
البهى عمرو

عرضت القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل لمذكرة التفاهم من شأنه أن يعيق استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن طهران ستواجه أي خرق للاتفاق بإجراءات حاسمة.

وتابع أن انتهاك الولايات المتحدة وإسرائيل لمذكرة التفاهم، ولا سيما البند الأول منها، يشكل عائقًا أمام استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن إيران تسعى إلى تنفيذ مذكرة التفاهم بـ"حسن نية"، وفق مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، مؤكدًا أن الالتزام الكامل ببنود الاتفاق يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح مسار التهدئة والتفاهمات الجارية.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران لن تتهاون مع أي تجاوزات قد تمس التفاهمات المعلنة، مضيفًا: "سنتخذ إجراءات حاسمة وصارمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابل"، في إشارة إلى أن استمرار التهديدات أو التنصل من التفاهمات سيقابل برد إيراني حاسم.

إيران وزير الخارجية الإيراني عراقجي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

محمد صلاح

طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

حسام حسن

محامي حسام حسن يعلن تقدمه ببلاغ ضد مدحت العدل

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مركز الازهر للفتوى

الأزهر للفتوى: الحلف بالله كذبا من الكبائر ولا كفارة له عند جمهور العلماء

المسلمون في المسجد

أستاذ بالأزهر يكشف عن أعلى درجات الصالحين

صديق السوء

هل نقاطع صديق السوء أم نساعده بالنصيحة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد