عراقجي: إيران تسعى إلى تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا بـ"حسن نية"

عرضت القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل لمذكرة التفاهم من شأنه أن يعيق استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن طهران ستواجه أي خرق للاتفاق بإجراءات حاسمة.

وتابع أن انتهاك الولايات المتحدة وإسرائيل لمذكرة التفاهم، ولا سيما البند الأول منها، يشكل عائقًا أمام استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن إيران تسعى إلى تنفيذ مذكرة التفاهم بـ"حسن نية"، وفق مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، مؤكدًا أن الالتزام الكامل ببنود الاتفاق يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح مسار التهدئة والتفاهمات الجارية.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران لن تتهاون مع أي تجاوزات قد تمس التفاهمات المعلنة، مضيفًا: "سنتخذ إجراءات حاسمة وصارمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابل"، في إشارة إلى أن استمرار التهديدات أو التنصل من التفاهمات سيقابل برد إيراني حاسم.