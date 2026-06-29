القبض على 21 متهما في ملفات الفساد بالعراق.. و30 سبتمبر مهلة السلاح

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن إلقاء القبض على 21 متهما متورطا في ملفات الفساد في عملية صولة الفجر.



أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية بأنه لا تمييز في محاسبة المتورطين بالفساد والقانون يطبق على الجميع.

وأشار إلى إنه لا ينبغي يمكن ربط مكافحة الفساد بزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.

تسليم السلاح ومهلة ل30 سبتمبر

وحدد المتحدث باسم الحكومة العراقية، آخر موعد لحصر السلاح بيد الدولة وأنه سيكون في 30 سبتمبر وأبلغنا الجماعات المسلحة.



لفت إلى أنه سيتم التعامل وفق القانون مع من يتخلف عن تسليم سلاحه قبل نهاية سبتمبر.