السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية

أدانت المملكة العربية السعودية، الاثنين، التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، وجددت دعمها لسيادتها.

وقالت المملكة إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها الصارخة بتوغلاتها في الأراضي السورية واستهدافها محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف المدفعية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأضاف البيان:"أعربت المملكة عن رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من ترهيب للمدنيين وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت الوزارة أن السعودية جددت دعمها لوحدة سوريا وسيادتها، مشددةً على ضرورة وقف إسرائيل لانتهاكاتها للأراضي السورية والتزامها باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

