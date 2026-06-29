عروض ليبية وتونسية.. طارق السيد يكشف عن مستقبل سيف الجزيري الموسم المقبل

كشف طارق السيد لاعب الزمالك السابق ، عن مصير اللاعب سيف الدين الجزيري مع القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

وكتب طارق السيد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “عروض ليبية وتونسية لسيف الجزيري للرحيل عن الزمالك”.

وشهدت الأيام الماضية اهتمام عدد من أندية الدوري الليبي بالحصول على خدمات المهاجم التونسي، إلى جانب تقارير أشارت إلى دخول نادي الأفريقي التونسي في سباق التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

يأتي ذلك بعد أن استقرت إدارة الكرة في الزمالك على فتح باب رحيل اللاعب، ضمن خطة إعادة ترتيب صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني.

ويفاضل الجزيري حاليًا بين العروض المقدمة إليه، في انتظار حسم ملف رحيله بشكل نهائي، عقب التوصل لاتفاق مع إدارة الزمالك بشأن مستحقاته المالية وآلية إنهاء التعاقد.