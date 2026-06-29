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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق علاج حب الشباب في الجسم والظهر

علاج حب الشباب
علاج حب الشباب

يعد حب الشباب من المشكلات الصحية الشائعة ولكن عندما يظهر في الجسم أو الظهر يكن الأمر أصعب.

ووفقا لموقع Very well health نكشف لكم علاجات بوصفة طبية لحب الشباب في الجسم.

يكون الجسم عرضة بشكل خاص لحب الشباب الالتهابي لأن جذعك يحتوي على غدد دهنية أكثر (غدد في الجلد تفرز الزيت) من أجزاء الجسم الأخرى.

في حالة حب الشباب الالتهابي، قد تتشكل أكياس دهنية عميقة في أنسجة الجلد، وتصبح حمراء ومؤلمة وملتهبة أثناء محاولتها اختراق الجلد وقد يكون حب الشباب الكيسي مؤلمًا ويصعب علاجه باستخدام المنتجات المتاحة دون وصفة طبية، لذا قد تحتاج إلى علاجات أقوى بوصفة طبية .

لا تتأخر في مراجعة الطبيب لتلقي علاج حب الشباب بوصفة طبية، خاصةً إذا كان حب الشباب ملتهباً بشدة وقد يُسبب حب الشباب في الجسم ندوباً عميقة. وكلما زاد الالتهاب، زادت احتمالية ظهور ندوب دائمة.

قد يصف طبيب الأمراض الجلدية علاجًا موضعيًا، أو أدوية فموية ، أو كليهما، حسب حالتك. بعض العلاجات الشائعة هي: 

الرتينويدات الموضعية مثل ريتين-أ (تريتينوين)

المضادات الحيوية الفموية

جل دابسون، وهو مضاد حيوي موضعي يوصف خارج نطاق الاستخدام المعتمد لعلاج حب الشباب

إيزوتريتينوين ، دواء يُؤخذ عن طريق الفم ويُوصف للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب الذي لا يستجيب للعلاجات الأخرى

قد تساعد حبوب منع الحمل أحيانًا في السيطرة على حب الشباب لدى النساء.

يستغرق الأمر بعض الوقت للسيطرة على حب الشباب في الجسم، ومن المرجح أن تضطر إلى تجربة العديد من منتجات العلاج أو الأدوية قبل العثور على المنتج الأنسب لك.

حب الشباب الالتهابي مقابل حب الشباب غير الالتهابي

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