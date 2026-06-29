محسن حتة : 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ الوطن وملحمة خالدة

تقدم النائب محسن حتة عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً باننا في هذة الايام ، نقف أمام واحدةٍ من أعظم المحطات الفارقة في تاريخ الوطن، حين انتصرت إرادة الشعب، واستعادت الدولة المصرية هويتها، وأُغلقت أبواب الفوضى، وسقطت رهانات المتآمرين على حاضر مصر ومستقبلها.

واضاف عضو مجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ، لقد كانت ثورة 30 يونيو ملحمةً وطنيةً خالدة، أعلن فيها المصريون بصوتٍ واحد رفضهم لكل المخططات التي استهدفت اختطاف الدولة وتقويض مؤسساتها، لتولد من رحمها مرحلة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار والبناء.

وتقدم محسن حته بتحية اجلال الي الرئيس عبد الفتاح السيسي،

الذي نستحضر بكل التقدير الدور التاريخي الذي حمل فية أمانة الوطن في واحدة من أدق مراحله، وقاد مسيرة استعادة الدولة وترسيخ دعائمها، واضعًا مصر على طريق التنمية والنهضة رغم جسامة التحديات.

كما توجة حتة بعظيم الشكر والامتنان إلى القوات المسلحة المصرية ، التي انحازت لإرادة الشعب، ووقفت سدًا منيعًا في مواجهة كل من أراد بمصر سوءًا، فكانت الدرع الحامي والسيف الذي صان الوطن وحفظ مقدراته ، والي الشرطة المصرية التي حققت الاستقرار والامان للوطن والمواطن.

وبين محسن حتة بان ثورة 30 يونيو ستظل شاهدًا على أن الاصطفاف الوطني هو سر قوة الدولة المصرية، وأن وحدة الشعب مع قيادته ومؤسساته الوطنية هي الضمانة الحقيقية لعبور التحديات وصناعة المستقبل.

واختتم حفظ الله مصر، قيادةً وشعبًا وجيشًا، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.