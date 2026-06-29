أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يجب ان يعمل المثقفين والمفكرين على المجتمع المصري وتحقيق إنجازات فكرية .

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور ":" جيل شبان السبعينيات كتبوا إيه مهم أو غيروا إيه في البلد ".

وتابع يوسف الحسيني :" جيل السبعينيات لم يجددوا أفكار في السياسة أو الفلسفة أو السينما أو الصحافة ".

وأكمل يوسف الحسيني:" جيل شبان السبعينيات بهدل البلد .. تنظير دون إنتاج باستثناءات ضئيلة جدا جدا".



ووفي وقت سابق، قال الحسيني:" الشعب خرج بقوام 30 مليون إنسان في 30 يونيو كي يثوروا على نظام حكم ظالم وحركة تعتبر وحادة من اخطر الحركات المتطرفة في العصر الحديث ".

وتابع يوسف الحسيني :" جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر اكبر تنظيم متطرف مسلح خارج نطاق الدولة منذ بداية معرفتنا بمفهوم المجتمعات البشرية ".