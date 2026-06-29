وزير الدفاع الإسرائيلي يدين التحريض ضد رئيس الأركان: الخلافات لا تبرر تجاوز الخطوط الحمراء

أدان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التحريض ضد رئيس الأركان اللواء إيال زامير في مسيرة احتجاجية ضد التجنيد الإجباري في بني براك، حيث قال الحاخام أرييه يزدي: "رئيس الأركان الملعون، ليت اسمه وذاكرته تُمحى".

وقال كاتس: "أُدين بشدة كلمات التحريض الخطيرة التي وُجهت ضد رئيس الأركان، إن رئيس الأركان وقادة جيش الدفاع الإسرائيلي يقودون مقاتلينا في جميع الساحات في حملة الدفاع عن دولة إسرائيل، أي تحريض ضدهم غير مقبول وخطير ويستحق كل إدانة حتى في حال وجود خلافات علنية، يُحظر تجاوز الخطوط الحمراء للتحريض والإضرار بمن يتحملون المسؤولية الجسيمة عن أمن الدولة".