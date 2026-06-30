قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يتغير سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم؟.. رئيس شعبة المخابز يوضح
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا
الحرارة شديدة نهاراً.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء
هل صيام النصف من محرم اليوم الثلاثاء منفردا مكروه؟.. احذر خطأ شائع
لطلاب مدارس المتفوقين| بدء امتحانات الثانوية العامة 2026 "الفرصة الثانية"..4 يوليو
98 % اكتفاء من الدواجن و100% من بيض المائدة.. وزير الزراعة يزف بشرى للمصريين
المبنى انهار بالكامل.. مصرع شخص وإصابة 14 في حريق ورشة نجارة بمنشأة ناصر
هل الزواج بدون ولي باطل أم صحيح؟.. اعرف الموقف الشرعي
فرصة للاستثمار.. كم وصل سعر الجنيه الذهب اليوم بعد الانخفاض؟
امتحانات الثانوية العامة 2026| اليوم اللغة الثانية للنظام القديم والعربي للمكفوفين
أحمد صالح: بيزيرا كان يستحق التواجد فى قائمة البرازيل بكأس العالم
الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين إستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى نظيم شعراوي.. عانى من الوحدة وحفيدته ورثت منه الفن

نظيم شعراوي
نظيم شعراوي

تحل اليوم الثلاثاء 30 يونيو، ذكرى وفاة الفنان نظيم شعراوي، إذ ولد في 12 أكتوبر عام 1922، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2010، عن عمر يناهز الـ 87 عاما.

قدّم نظيم شعراوي، العديد من الأعمال الفنية سواء فى السينما أو المسرح أو التليفزيون وأبرزها "شاهد مشفش حاجة"، "النوم فى العسل", "ساكن قصادى" وغيرها من الأعمال.

حفيدة نظيم شعراوي

ولكن يبدو أن حفيدته حنين ياسر شعراوي، ورثت منه حب الفن ، وهو ما جعلها تشارك فى عدد من مشاهد وكلينها ولعه, مع شريف رمزى ، وعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني من عام 2018.

حفيدة نظيم شعراوي 

نظيم شعراوي وحياته

نظيم شعراوي من مواليد عام 1921، وبدأ مشواره الفني في نهاية الأربعينيات. وعمل في مسرح رمسيس والمسرح القومي. ونال شهرته بأدواره المسرحية التي قدمها مع فؤاد المهندس، ومن أشهر ادواره دوره في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة"، ولكنه في عالم الفن "شاف كل حاجة".

نظيم شعراوي ومشواره الفني 

في بداية الأربعينيات اشترك بمعهد خاص يديره الريجيسير قاسم وجدي، وكانت المحاضرات يلقيها كبار الممثلين المصريين في ذلك الوقت. وبعد المحاضرات كان قاسم وجدي يصطحب الطلاب لأداء أدوار تمثيلية.

كان أول أدوار نظيم شعراوي دور طيار في فيلم "فتاة من فلسطين" عام 1948. ثم دخل المعهد العالي للتمثيل وتخرج فيه عام 1953. وكان من بين زملائه برلنتي عبد الحميد وسناء جميل ومحمد رضا.

عمل بعد ذلك بالمسرح القومي لكنه لم يستمر به طويلا، لينضم إلى فرقة يوسف وهبي. وقدم معه أعمالا تعد من العلامات المسرحية مثل "كرسي الاعتراف" و"راسبوتين" و"الأخرس".

من أشهر أعماله السينمائية "الواد محروس بتاع الوزير"، و"طيور الظلام"، و"يا عزيزى كلنا لصوص"، ومن أهم أدواره الدرامية مسلسل "ساكن قصادي"، و"هدى ومعالى الوزير"، وغيرها الكثير.

آخر أعمال نظيم شعراوي

وكانت آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "الرجل الآخر" عام 2000 مع نور الشريف، حيث جسد دور رجل قعيد أنهكه المرض من مآسي الحياة وظلم الناس، ولم يعرف الكثيرون أن جلوسه على كرسي متحرك في هذا الدور لم يكن من باب تجسيد شخصية العمل فحسب وإنما لمرضه الفعلي وعجزه عن الحركة في الحقيقة.

وقد أكدت زوجته السيدة مديحة شعراوى ان الفنان الكبير كان يعانى من حالة نفسية سيئة نتيجة الوحدة خاصة تلك اللحظات القليلة التى يسترد فيها ذاكرته لعدم سؤال أى فنان عليه، وقد اتضحت سوء حالته عندما أجرى معه الإعلامي محمود سعد حوارا تليفونيا ببرنامج "البيت بيتك" في عام 2007 ولم يستطع إكمال المكالمة لعدم وعيه بمن يحدثه، مما دفع زوجته لإنهاء المكالمة مع التليفزيون، وللأسف لم يلق اهتماما من نقابة الممثلين أو الدولة بشأن علاجه برغم كونه من عمالقة التمثيل في مصر ومن رواد زمن الفن الجميل، كما غاب الفنانون عن تشييع جثمانه وجنازته إلا عدد قليل جدا.

نظيم شعراوي أعمال نظيم شعراوي حفيدة نظيم شعراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

الأهلي

أولى صفقات الأهلي الصيفية.. توقيع لمدة 5 سنوات

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

إمام عاشور

6 ملايين دولار.. هل يوافق الأهلي على بيع إمام عاشور

ترشيحاتنا

جانب من المناقشة

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

احمد صفوت واشرف زكي

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

نسرين طافش

نسرين طافش بين الفن والحياة الخاصة.. محطات أثارت الجدل وانفصال متكرر | تقرير

بالصور

على ضوء القمر.. سارة سلامة تخطف الأنظار في جلسة تصوير ليلية

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

فيديو

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد