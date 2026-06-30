أقل تكاليف وألذ طعم.. طريقة عمل التومية في البيت مثل المطاعم

التومية من أشهر المقبلات التي ترافق المشويات والسندويشات، ويحرص كثيرون على تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة توفر المال وتمنح مذاقًا لا يقل عن المطاعم.

ويمكن إعداد التومية الاقتصادية بخطوات سهلة وبأقل التكاليف، مع الحصول على قوام كريمي ونكهة غنية تناسب مختلف الأطباق.

إليك وصفة اقتصادية وسهلة لتحضير التومية في المنزل:

طريقة عمل التومية بأقل التكاليف

المكونات

4 فصوص ثوم

ملعقتان كبيرتان نشا

كوب ماء

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملعقة كبيرة خل أبيض

عصير نصف ليمونة

نصف ملعقة صغيرة ملح



طريقة التحضير

1. ذوبي النشا في كوب الماء البارد، ثم ضعيه على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه كثيفًا، واتركيه يبرد تمامًا.



2. في الخلاط، اخلطي الثوم مع الملح والخل وعصير الليمون حتى يصبح ناعمًا.



3. أضيفي خليط النشا البارد تدريجيًا مع استمرار الخلط.



4. أثناء تشغيل الخلاط، أضيفي الزيت بالتدريج حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.



5. ضعي التومية في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم حتى تتماسك.

نصائح لنجاح التومية

يجب أن يبرد خليط النشا تمامًا قبل استخدامه.

أضيفي الزيت بالتدريج للحصول على قوام كثيف.

يمكن حفظ التومية في الثلاجة داخل وعاء محكم الغلق لمدة 4 إلى 5 أيام.



