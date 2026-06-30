أستاذ علوم سياسية: المفاوضات الأمريكية الإيرانية في قطر تحت النار

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية في قطر، تحت خط النار هكذا يمكن وصفها للتعبير عن أجوائها.



وتابع خلال مداخلة مع أحمد دياب، مقدم صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المفاوضات تقنية فنية خاصة بالبرنامج النووي والتعامل مع مضيق هرمز.



ولفت إلى أن الطرفين يحتاجان إلى التوصل لآليات في التفاوض، موضحا أن اضطرابات ستتم في الفترة المقبلة ليؤكد كل طرف رغبته في التفاوض ولكن إن خرج أحد الطرفين عن هذا يتم التعامل معه.



وأكد أن ما يحدث الآن جزء من معادلة الأمن الإقليمي التي تتشكل الآن ومحورها الرئيسي العمل على التوصل لاتفاق كامل ونهائي وهذا سيأخذ مزيد من الوقت ربما لبضعة أشهر.



وأشار إلى أن هناك حالة من التازم في البلدين والجانبين منهكين تماما في الجانب الأمريكي والإيراني لأنه لا يوجد رابح وخاسر ولكن رابح رابح وخاسر وخاسر.

