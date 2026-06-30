رود خوليت : فكرتي عن المسلمين تغيرت خلال فترتي في بي إن سبورت

أكد رود خوليت أسطورة هولندا لكرة القدم، على تغيير وجهة نظره بشأن الإسلام والهوية الإسلامية، مشيرا إلى تبنيه كافة القيم الخاصة بالمسلمين.

وقال رود خوليت، عبر ستوديو بي إن سبورت: مباراة المغرب وهولندا هي الأخيرة لي معكم وسأعود لهولندا للاستقرار هناك، ولن أسافر مجددا.

وأضاف: سعيد جدا أنني تعرفت على هوية المسلمين والهوية الإسلامية والعربية وأصبحت أتبنى كل القيم الخاصة بكم.

وواصل: توجد الكثير من الأفكار المسبقة في أوروبا عن المسلمين والعرب مما تنقله وسائل الإعلام ولكن عندما أنضممت لكم في بي إن سبورت رأيت الحقيقة.

واختتم رود خوليت أسطورة هولندا قائلا : أشكر دولة قطر على كرم الضايفة وكل ما أعطتني إياه خلال هذه الفترة.

تأهل المغرب وإقصاء هولندا

خطف منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بالفوز على هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وبهذا الانتصار يؤكد المنتخب المغربي قدرته على المنافسة بقوة في البطولة، ويواصل كتابة فصل جديد من إنجازاته العالمية، بعدما تجاوز أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، ليضرب موعدًا مع منافسه في دور الـ16، وسط آمال جماهيره بمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد في كأس العالم.