عطلة رسمية في باراجواي بعد إقصاء ألمانيا من كأس العالم

قرر رئيس باراجواي، سانتياجو بينيا، منح المواطنين عطلة رسمية، اليوم الثلاثاء، احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بعد تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، على حساب منتخب ألمانيا.

وجاء قرار الرئيس بعد الفوز المثير الذي حققه منتخب باراجواي على نظيره الألماني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

وأعلن بينيا القرار عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العطلة تأتي تقديرًا لما قدمه لاعبو المنتخب وإدخال الفرحة إلى جماهير باراجواي، التي احتفلت بالتأهل في مختلف المدن والساحات.

ويمثل الانتصار محطة تاريخية لمنتخب الباراجوي، بعدما نجح في إقصاء أحد أكثر المنتخبات تتويجًا في تاريخ كأس العالم، ليواصل مشواره في البطولة ويقترب خطوة جديدة من تحقيق إنجاز غير مسبوق.

في المقابل، تعمقت معاناة المنتخب الألماني، الذي ودع البطولة من دور الـ32، بعد إخفاقين متتاليين بالخروج من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، ليواصل نتائجه السلبية في كأس العالم.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب باراجواي في دور الـ16 مع الفائز من المواجهة التي تجمع فرنسا والسويد، في مباراة جديدة يسعى خلالها لمواصلة مفاجآته في مونديال 2026.