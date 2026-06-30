خالد طلعت يسخر من انتقادات الجماهير لـ حسام حسن وأنشيلوتي.. لهذا السبب

سخر الناقد الرياضي خالد طلعت، من الانتقادات التي يتعرض لها حسام حسن بسبب عدم ضم مصطفى محمد إلى قائمة منتخب مصر، كما تهكم على الانتقادات الموجهة إلى كارلو أنشيلوتي لعدم استدعاء خوان بيزيرا لمنتخب البرازيل.

وأضاف خالد طلعت، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مازحًا: “أنا خايف فرنسا تتغلب، لأحسن يقولوا إن السبب إن ديديه ديشامب مضمش يوسف وائل الفرنسي”، في إشارة ساخرة إلى تحميل المدربين مسؤولية النتائج بسبب اختياراتهم لقوائم المنتخبات.

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في أولى مباريات الأدوار الإقصائية، بعد إنهاء مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني للمجموعة السابعة.

وجاء تأهل الفراعنة عقب التعادل الإيجابي أمام منتخب إيران بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، ليصل منتخب مصر إلى 5 نقاط، خلف منتخب بلجيكا الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما ودع منتخبا إيران ونيوزيلندا البطولة.

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

