تعرّف على مواعيد إذاعة الموسم الثالث من «يوميات صفصف»

يطلق المجلس القومي للمرأة، للعام الثالث على التوالي، الموسم الجديد من المسلسل الإذاعي اليومي “يوميات صفصف”، اعتبارًا من الغدٍ.

ويستهدف الموسم الجديد تسليط الضوء على قضايا المرأة والأسرة، وتقديم رسائل توعوية تسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية، من خلال معالجة عدد من القضايا المجتمعية في إطار درامي اجتماعي كوميدي يجمع بين الترفيه والتوعية.

وتقوم ببطولة المسلسل النجمة صفاء أبو السعود، ويشاركها البطولة الفنان أحمد صيام، إلى جانب نخبة من الفنانين هم ناجي سعد، وحلمي فوده، وعبير مكاوي، ونجاح حسن، ورانيا فتح الله، ووفاء السيد، ولاشينة لاشين.

ومن المقرر إذاعة حلقات المسلسل يوميًا الساعة الخامسة مساءً عبر راديو 9090، كما سيتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للمجلس القومي للمرأة، إلى جانب صفحة “حكايات صفصف” على منصات التواصل الاجتماعي، بما يعزز الوصول إلى مختلف فئات الجمهور عبر الوسائط الرقمية.

ويأتي إنتاج الموسم الجديد استكمالًا للنجاح الذي حققته المواسم السابقة، وانطلاقًا من حرص المجلس القومي للمرأة على توظيف القوة الناعمة والإعلام الهادف في دعم جهود التوعية المجتمعية، من خلال التعريف بالقضايا الوطنية، والبرامج والمبادرات والمشروعات التي ينفذها المجلس، وفي مقدمتها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلًا عن تناول الملفات المرتبطة بتمكين المرأة، وحماية الأسرة، وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي من خلال حلقات متصلة منفصلة، تتناول عددًا من القضايا والعادات والتقاليد والسلوكيات المجتمعية، بأسلوب بسيط وجذاب، يقدم رسائل توعوية تتناسب مع طبيعة المحتوى الإذاعي والرقمي، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.

المسلسل من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاتة، وتنفيذ الشركة المتحدة للإنتاج الفني.

