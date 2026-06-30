استثناء 3 فئات.. قرار عاجل من السعودية بشأن احتساب الحد الأدنى للمعاش

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على استثناء ثلاث فئات من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي من إضافة التابعين في المسكن عند احتساب الحد الأدنى للمعاش.

وشمل القرار استثناء كبار السن ممن لا دخل لهم، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام ذوي الظروف الخاصة الذين ليس لهم عائل، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتيسير استفادتها من نظام الضمان الاجتماعي.

وجاء القرار ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة، والتي تضمنت أيضًا الموافقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة في مجالات الاستثمار، والعمل، والرياضة، والتعليم، والثروة المعدنية، ومكافحة الإرهاب.

كما أقر المجلس تعديل آلية احتساب الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل المسموح باستيرادها إلى المملكة، بحيث يكون وفق سنة الموديل بدلًا من سنة الصنع.

واستعرض مجلس الوزراء خلال الجلسة عددًا من الملفات المحلية والإقليمية، إلى جانب متابعة مشروعات تطوير البنية التحتية، والإشادة بالإنجازات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن المائي، ومكافحة المخدرات، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.