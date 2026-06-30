وعكة صحية تؤجل جلسة محاكمة فضل شاكر إلى أغسطس 2026

تعرض الفنان فضل شاكر، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، لوعكة صحية حالت دون حضوره الجلسة المقررة أمام المحكمة العسكرية.

وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، إلا أن المحكمة قررت إرجاءها لمدة ساعة، على أمل تحسن حالته الصحية وتمكنه من المثول أمامها. ومع استمرار حالته الصحية دون تحسن، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 5 أغسطس 2026.

وفي سياق متصل، كانت وكيلة فضل شاكر، المحامية أماتا مبارك، قد تقدمت في 9 يونيو 2026 بطلبات لإخلاء سبيله، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بشأن تلك الطلبات.

ويأتي تأجيل الجلسة في ظل الظروف الصحية التي يمر بها الفنان، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، ولما ستتخذه الجهات المختصة بشأن طلبات إخلاء سبيله.