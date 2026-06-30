قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة : مخاطر الغذاء والوقود تهدد الاقتصادات الهشة حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز
شوبير : انتقدوا حسام حسن .. بس بلاش تصفية حسابات مع المنتخب
رئيس الوزراء : ضرورة إنشاء مستشفى جديد في قويسنا لخدمة المحافظات المجاورة
اتصالات النواب توصي بباقات مخفضة للمصريين لا تزيد على 150 جنيه وتصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانا
في ذكرى 30 يونيو .. كيف غيّرت الدولة وجه الريف المصري بـ332 مركزًا زراعيًا جديدًا؟
بودر وآيس .. القبض على 6 تجار مخدرات بأكتوبر
لأول مرة .. معالجة صوتية غير مسبوقة لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل
الجيزة تحارب فوضى القمامة .. خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة الفريزة
مضيق هرمز والمفاوضات النووية .. تصعيد محسوب ومحاولات لكسر الجمود بين واشنطن وطهران
إذا كنت من خارج الأولوية .. فرصة جديدة لاستكمال حجز شقتك حتى 7 يوليو
وزيرة التضامن: صرف مساعدات لأسر ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ركلات الترجيح.. العقدة التي لا تفارق هولندا بعد وداع كأس العالم 2026 أمام المغرب

هولندا
هولندا
حمزة شعيب


 

واصل منتخب هولندا معاناته التاريخية مع ركلات الترجيح، بعدما ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ32 بالخسارة أمام منتخب المغرب، ليضيف فصلاً جديدًا إلى سجل طويل من الإخفاقات في المباريات التي تُحسم من علامة الجزاء.

وباتت هذه الخسارة السابعة للمنتخب الهولندي عبر ركلات الترجيح في البطولات الكبرى، مقابل نجاحين فقط، لتستمر واحدة من أكثر العقد شهرة في تاريخ "الطواحين".

وتعود بداية هذه المعاناة إلى بطولة أمم أوروبا 1992، عندما خسر المنتخب أمام الدنمارك بركلات الترجيح، قبل أن يتكرر السيناريو أمام فرنسا في يورو 1996، ثم أمام البرازيل في نصف نهائي كأس العالم 1998.

وجاءت واحدة من أكثر اللحظات قسوة في يورو 2000، عندما أهدر المنتخب الهولندي ركلتي جزاء خلال الوقتين الأصلي والإضافي أمام إيطاليا، قبل أن يخسر أيضًا بركلات الترجيح ويودع البطولة.

ولم ينجح المنتخب الهولندي في كسر هذه العقدة سوى في مناسبتين فقط؛ الأولى في يورو 2004 أمام السويد، والثانية في ربع نهائي كأس العالم 2014 أمام كوستاريكا، عندما دفع المدرب بالحارس تيم كرول قبل نهاية الأشواط الإضافية، ليقود فريقه إلى التأهل بعد تصديه لركلتين.

لكن نجاح 2014 لم ينهِ الأزمة، إذ خسر المنتخب بعدها أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نصف نهائي النسخة ذاتها، ثم تكرر السيناريو أمام "التانجو" في ربع نهائي مونديال 2022.

واستمرت العقدة في السنوات الأخيرة، بعدما خسر منتخب هولندا نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 أمام إسبانيا بركلات الترجيح، قبل أن يودع كأس العالم 2026 بالطريقة نفسها أمام المغرب.

ويعكس هذا السجل مفارقة لافتة في تاريخ الكرة الهولندية، فبرغم امتلاكها واحدة من أبرز المدارس الكروية في العالم وتقديمها العديد من النجوم والأساطير، لا تزال ركلات الترجيح تمثل العقبة الأكبر التي تحرم "الطواحين" من مواصلة مشوارها في البطولات الكبرى.

منتخب هولندا كأس العالم المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

هبة مجدي

قبل هبة مجدي.. نجوم إصابهم المرض اللعين وانتصروا عليه

ترشيحاتنا

البورصة المصرية

البورصة تربح 61 مليار جنيه في ختام تعاملات يونيو

حديد

المغرب يفرض رسوما تصل إلى 84.39% على الصلب المصري ويغلق تحقيقا استمر 18 شهرا.. خاص

سعر الذهب الان

سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

المزيد