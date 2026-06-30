6 لاعبين فقط.. نجم المغرب ينضم لقائمة الأهداف القاتلة في المونديال

شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك تحقيق عديد المنتخبات الفوز عبر أهداف قاتلة فى اللحظات الأخيرة من عمر المباريات.

عيسى ديوب نجم منتخب المغرب منح أسود الأطلس قبلة الحياه أمام هولندا بعدما سجل هدف التعادل برأسية قوية فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة وذهبت باللقاء إلى ركلات الترجيح لتفوز المغرب وتتأهل إلى دور الـ 16 لمواجهة كندا.

ثنائي هولندى وإيطالي

وحقق هذا الإنجاز أيضا في وقت سابق بعد الهولندي إدجار دافيدز عام 1998، والإيطالي فرانشيسكو توتي عام 2006، والهولندي كلاس يان هونتيلار عام 2014، والبلجيكي ناصر الشاذلي عام 2018.



الكندي أوستاكيو

لم يكن هدف ستيفن أوستاكيو في شباك جنوب أفريقيا مجرد هدف منح كندا بطاقة العبور إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026.

بل وضع لاعب الوسط الكندي في قائمة تاريخية تضم خمسة لاعبين فقط نجحوا في تسجيل أهداف قاتلة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني في مباريات خروج المغلوب بالمونديال،

وعلى مدار اللقاء، فرض أوستاكيو نفسه نجمًا بلا منازع؛ إذ صنع خمس فرص محققة، ومرر الكرة بدقة وصلت إلى 90%، ونجح في خمس مواجهات ثنائية، واستعاد الكرة ست مرات، إلى جانب مساهماته الدفاعية المؤثرة، قبل أن يختتم عرضه بهدف التأهل ويحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ولم يكن هذا الظهور لافتًا على المستوى الفردي فقط، بل منح أيضًا الدوري الأمريكي لكرة القدم إنجازًا جديدًا، بعدما أصبح أوستاكيو رابع لاعب ينتمي إلى الدوري يسجل في مباراة إقصائية بكأس العالم، بعد الأمريكيين برايان ماكبرايد ولاندون دونوفان، ليؤكد أن ليلة جنوب أفريقيا ستظل واحدة من أكثر الليالي استثنائية في مسيرته الكروية.

فمع الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من مباراة كندا وجنوب أفريقيا، انضم أوستاكيو إلى قائمة نادرة من اللاعبين الذين حسموا مباريات إقصائية بهدف قاتل قبل اللجوء إلى الوقت الإضافي.

ولم يتوقف إنجاز لاعب لوس أنجلوس إف سي عند الهدف التاريخي، بل أصبح أيضًا ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم منذ عام 1966 يصنع خمس فرص من الكرات الثابتة خلال مباراة إقصائية، معادلًا الرقم الذي حققه الإيطالي أندريا بيرلو أمام ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2006.

جابرييل مارتينيلي

لم تتوقف الملحمة الكروية عند هذا الحد ، إذ سجل جابرييل مارتينيلي هدف الفوز القاتل للبرازيل أمام منتخب اليابان في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 للسامبا في دور ال32 بالمونديال الحالي ويتأهلوا مباشرة إلى دور الـ16.

عيسى ديوب

ومع الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في مباراة المغرب وهولندا ، سجل اللاعب عيسى ديوب هدف التعادل من رأسية قاتلة ليقلص آمال لاعبي المنتخب الهولندي ويعيد الآمل مرة آخرى إلى الشعب المغربي.

وانتهت أحداث الوقت الأصلي والمحتسب بدلا من الضائع بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 ، وابتسمت الكرة لأسود الأطلس في الأخير بالفوز بنتيجة 3-2 من ركلا الحظ الترجيحية ، وتأهلت المغرب إلى الدور الـ16.