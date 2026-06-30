مؤشر بورصة البحرين يغلق مرتفعًا بدعم من أسهم الاتصالات والمال والمواد الأساسية

أغلق مؤشر البحرين العام تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 2,042.56 نقطة، مرتفعًا بمقدار 2.49 نقطة مقارنةً بالإغلاق السابق، بدعم من صعود مؤشرات قطاعات الاتصالات والمال والمواد الأساسية.

وفي المقابل، أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 967.78 نقطة، منخفضًا بمقدار 0.71 نقطة عن معدل إقفاله السابق، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة مليونًا و3 آلاف و733 سهمًا، بقيمة إجمالية بلغت 364 ألفًا و358 دينارًا بحرينيًا، جرى تنفيذها من خلال 78 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين على أسهم قطاع المال، التي استحوذت على 44.65% من إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة خلال الجلسة.

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