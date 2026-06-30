وزير الخارجية الصيني: وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال هشًا

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال "هشًا"، مشددًا على أن الحوار والدبلوماسية يظلان الخيار الأفضل لتسوية الخلافات وتجنب العودة إلى التصعيد العسكري، في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير، في تصريحات رسمية، أن التطورات الأخيرة أظهرت أهمية ضبط النفس والالتزام بالحلول السياسية، محذرًا من أن أي تصعيد جديد قد يقوض الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ويؤثر سلبًا في أمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية.

وأشار إلى أن بكين تدعم جميع المساعي التي تسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف المعنية، مؤكدًا أن اللجوء إلى الحوار والتفاوض يمثل الطريق الأكثر فاعلية لمعالجة القضايا الخلافية، بعيدًا عن المواجهة العسكرية التي من شأنها زيادة تعقيد الأوضاع.

وأضاف أن الصين تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، انطلاقًا من موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول، والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي تطورات العلاقات بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من أن يؤدي أي انهيار لوقف إطلاق النار إلى تجدد التوترات العسكرية وانعكاساتها على المنطقة، ولا سيما في الممرات البحرية الحيوية وأسواق النفط العالمية.

وتتبنى الصين منذ سنوات نهجًا يدعو إلى الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية، كما تؤكد باستمرار ضرورة معالجة الخلافات عبر الحوار والتفاوض، مع رفض اللجوء إلى القوة باعتباره وسيلة لحل النزاعات.

وفي ظل استمرار التحركات الدبلوماسية، تتزايد الدعوات الدولية للحفاظ على وقف إطلاق النار وتوفير الظروف المناسبة لاستئناف الحوار، بما يحد من مخاطر اندلاع مواجهة جديدة ويعزز فرص التوصل إلى تفاهمات تضمن الأمن والاستقرار الإقليمي.