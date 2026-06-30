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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعامل الإعلام المصري مع الحياة السياسية أولى ندوات صالون حزب الجيل

حزب الجيل الديمقراطي
حزب الجيل الديمقراطي
معتز الخصوصي

ينظم حزب الجيل الديمقراطي أولى جلسات الصالون السياسي للحزب، في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، الاول من يوليو، بمقر الحزب بالتجمع الأول، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ ثقافة الحوار الوطني، وإثراء النقاش العام حول القضايا السياسية والفكرية والإعلامية التي تشغل الرأي العام.

ويستضيف الصالون الإعلامي الكبير الأستاذ جمال عنايت، الذي يتحدث حول موضوع "الإعلام المصري بين الماضي والحاضر في التعامل مع الحياة السياسية"، مستعرضًا تطور دور الإعلام المصري عبر مراحله المختلفة، وتأثيره في تشكيل الوعي العام، وعلاقته بالحياة السياسية، والتحديات التي تواجه الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الراهنة.

ويشارك في أعمال الصالون السيد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إلى جانب قيادات الحزب وأعضائه، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والباحثين والمهتمين بالشأن العام.

ويتولى إدارة الصالون الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، فيما يشرف على تنظيم وإدارة الصالون المهندس إيهاب محمود، عضو اللجنة العليا للحزب ورئيس لجنة التجارة واللوجستيات، وذلك في إطار حرص الحزب على تنظيم حوار سياسي وفكري يعكس رؤيته في دعم الحياة السياسية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

 إطلاق الصالون السياسي لحزب الجيل

ويأتي إطلاق الصالون السياسي لحزب الجيل الديمقراطي ليكون منبرًا للحوار الحر والمسؤول، ومنصةً لاستضافة الشخصيات الوطنية والفكرية والإعلامية، ومناقشة مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن، بما يسهم في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة، وترسيخ قيم الحوار، وتعزيز الوعي السياسي والمجتمعي.

ووجه الحزب الدعوة لقيادات وأعضاء الحزب، وللسادة الإعلاميين، والباحثين، والشباب، والمهتمين بالشأن العام، للمشاركة في هذا اللقاء الفكري والحواري، وإثراء النقاش بما يخدم المصلحة الوطنية.

حزب الجيل الديمقراطي التجمع الأول الحوار الوطني الحياة السياسية

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