خلال الجلسة العامة.. نائب يطالب بسرعة إنشاء وتوسعة طريق الحامول – الرياض وربطه بالطريق الدولي

أكد النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب، دعمه الكامل لجهود الدولة ووزارة النقل والمواصلات في تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، مشيدًا بما تشهده البنية التحتية من مشروعات قومية تسهم في تعزيز التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الخاص بتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك في ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات بالمجلس.

إنشاء وتوسعة طريق الحامول – الرياض

وطالب الشافعي بسرعة إنشاء وتوسعة طريق الحامول – الرياض وربطه بالطريق الدولي، نظرًا لأهميته الاستراتيجية باعتباره الطريق الرئيسي المؤدي إلى مصنع السكر، فضلًا عن كونه يخدم آلاف المواطنين يوميًا.

وأوضح أن الطريق يشهد كثافة مرورية مرتفعة وتكدسًا مستمرًا، الأمر الذي يستدعي سرعة تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، والحد من الحوادث، وتيسير حركة نقل الأفراد والبضائع، ودعم النشاط الاقتصادي والتنمية بمحافظة كفر الشيخ.