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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ثورة 30 يونيو .. مشروعات كبرى ترسم ملامح الجمهورية الجديدة

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
هاني حسين

استعرضت الإعلامية إنجي طاهر، المشروعات الكبرى التي شهدتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، والتي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة، في حلقة اليوم من برنامج «مال وأعمال»، عبر قناة «إكسترا نيوز».

وأكدت، أنه منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013 اتجهت الدولة المصرية إلى تنفيذ برامج واسعة من المشروعات القومية استهدفت تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمة العامة، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجذب الاستثمارات، وخلال أكثر من عشر سنوات شهدت مصر تنفيذ آلاف المشروعات في قطاعات النقل والإسكان والطاقة والزراعة والصناعة باستثمارات تجاوزت تريليونات الجنيهات.

وشهد قطاع النقل طفرة غير مسبوقة حيث تم تنفيذ ما يزيد عن 7 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة، ليرتفع إجمالي أطوال الشبكة إلى أكثر من 30 ألف كيلو متر، هذا إلى جانب إنشاء وتطوير أكثر من 900 كوبري ونفق، بما ساهم في تحسين كفاءة شبكة النقل بشكل عام، وكذلك تقليل زمن الانتقال بين المحافظات.

وفي قطاع السكك الحديدية، نفذت الدولة مشروعات ضخمة شملت القطار الكهربائي الخفيف، وشملت المونوريل، القطار الكهربائي السريع الذي تمتد مراحله لنحو ألفي كيلو متر. هذا بالإضافة إلى تطوير خطوط مترو الأنفاق باستثمارات تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.

أما في قطاع الإسكان، فقد تم تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وسكن لكل المصريين. هذا إلى جانب إنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وكل هذا بهدف استيعاب الزيادة السكانية وكذلك تحقيق التنمية العمرانية.

وفي قطاع الكهرباء والطاقة، فإن القدرات الكهربائية المركبة ارتفعت من نحو 32 ألف ميجاوات في 2014 إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات، مع تنفيذ ثلاث محطات عملاقة لإنتاج الكهرباء، وكذلك التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما ساهم في إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء وكذلك تحقيق فائض للتصدير.

كما شهد قطاع البترول والغاز الطبيعي تطوراً ملحوظاً بعد الاكتشافات الكبرى، في مقدمتها حقل ظهر، لتسعى مصر خلال السنوات الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، هذا بالتوازي مع التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات ورفع كفاءة البنية التحتية للطاقة. وفي المجال الزراعي، أطلقت الدولة عدداً من المشروعات القومية الكبرى، من بينها مشروع "الدلتا الجديدة"، مشروع "مستقبل مصر"، و"توشكا"، بهدف استصلاح ملايين الأفدنة، وكذلك زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الواردات.

كما شهدت الموانئ والمناطق اللوجستية طفرة كبيرة مع تطوير الموانئ البحرية وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة، هذا بالتوازي مع تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهدف كان تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعات والخدمات اللوجستية.

يونيو ثورة 30 يونيو 30 يونيو الاخوان مصر

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