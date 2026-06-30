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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميلان يضم راموش من باريس سان جيرمان

راموش
راموش
حسام الحارتي

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن ضم المهاجم البرتغالي غونسالو راموش قادماً من نادي باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى يونيو 2031.

ويشارك راموش حالياً مع منتخب البرتغال في مونديال 2026، وسيلعب الموسم المقبل تحت قيادة مواطنه روبن أموريم الذي تعاقد معه ميلان مؤخراً بعد الانفصال عن ماسيميليانو أليغري.

وقضى راموش ثلاثة أعوام مع سان جيرمان، فاز خلالها بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي ولقبين في الكأس المحلية، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا.

وانضم إلى النادي الباريسي قادماً من بنفيكا مقابل 65 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه أساسيا بشكل منتظم في تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي، حيث لعب غالبا في ظل النجمين كيليان مبابي ثم عثمان ديمبيليه
ولم يبدأ راموش أي مباراة بشكل أساسي في دوري الأبطال الموسم المنصرم، رغم تأكيد مدربه إنريكي في أكثر من مناسبة أنه يستحق دقائق لعب أكثر.

لكن المنافسة الشديدة في الخط الأمامي، بوجود الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والفرنسي ديزيريه دويه، حالت دون دخوله التشكيلة الأساسية.

وخلال ثلاثة مواسم مع سان جرمان، سجل راموش 45 هدفا في 131 مباراة، شارك في عدد كبير منها بديلاً.

نادي ميلان الإيطالي المهاجم البرتغالي غونسالو راموش غونسالو راموش باريس سان جيرمان نادي ميلان

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