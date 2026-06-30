النقل تعلن إنجازات قطاع مترو والأنفاق في 12عاما

في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2026 ) بتكلفة إجمالية تتعدي ال 2 تريليون جنيه (الطرق والكباري –السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي –الموانئ البحرية –الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية –النقل النهري ) ، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها :

ثالثاً : في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي

تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية وفي إطار هذه الخطة تم وجاري تنفيذ المشروعات الاتية :



1- افتتاح المرحلتين الأولي والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT

(السلام – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 70 كم وعدد 12 محطة ، وتم تشغيل عدد 2 محطة ( كاتدرائية الميلاد + القيادة الاستراتيجية ) من المرحلة الثالثة والتي تمتد بطول20.4 كم وعدد 4 محطات وجاري استكمال باقي الاعمال بالإضافة الي تنفيذ المرحلة الرابعة بطول 15.13 وعدد 5 محطات ليصل إلي 105,5 كم ، وجاري دراسة المرحلة الخامسة بطول 7,8 كم وعدد 1 محطة ليصل إلى المنطقة الصناعية بالعاصمة الجديدة .

2-إفتتاح محطة عدلي منصور المركزية علي مساحة 15 فدان والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين عدد 6 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد " عدلي منصور / السويس " – السوبرجيت -الأتوبيس الترددي BRT – الأتوبيس الترددي " عدلي منصور / السلام " ) .

3- الانتهاء من تنفيذ وافتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله الأربعة بطول 41,2 كم وتشغيل الخط للجمهور ، ومتبقي له المرحلة الخامسة بطول 9,2 كم ليصل الي مطار القاهرة ويكتمل الخط ويحقق الجدوي الاقتصادية له.

4- توريد عدد 32 قطار مكيف للتشغيل علي الخط الثالث للمترو.

5- الانتهاء من تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة وتم إفتتاحه بتشريف السيد رئيس الجمهورية يوم 20 مارس 2026 و تم في 6/5/2026 تشغيل المرحلة الأولى من محطة المشير طنطاوى حتى محطة مدينة العدالة للجمهور و تم تشغيل المرحلة الثانية من محطة إستاد القاهرة وحتى محطة المشير طنطاوى للجمهور في 27/6/2026.

6- جاري تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43,8 كم وعدد 13 محطة .

7- جاري تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بطول 19 كم

وعدد 17 محطة .

8- جاري تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وعدد 60 محطة وتشمل :

- الخط الأول ( السخنة – العلمين – مطروح ) بطول 660 كم

- الخط الثاني (أكتوبر – أسوان – أبوسمبل) بطول 1100 كم والخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 175 كم .

- تم توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع تحالف شركات ( DB الألمانية - السويدى إليكترك ) في 11/11/ 2025 على هامش فاعاليات معرض ومؤتمر النقل لأفريقيا والشرق الأوسط (TransMEA) تحت شعار " الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة " .

9- جارى تطوير شبكة النقل بالإسكندرية من خلال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية المرحلة الأولى (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم وعدد 20 محطة ، بالإضافة الي مشروع إعادة تأهـيل ترام الرمل ( من محطة فيكتوريا وحتي محطة الرمل) بطول 13,2كم و عدد 24 محطة .

10- تم تسليم المسار النهائي للمرحلة الاولي للخط السادس لمترو الأنفاق من الخصوص حتي المعادي الجديدة بطول 38,1 كم وعدد 26 محطة الي شركة الستوم الفرنسية على هامش فاعاليات معرض ومؤتمر النقل لأفريقيا والشرق الأوسط ( TransMEA ) تحت شعار " الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة ".

توطين صناعة النقل :

في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية ، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية ، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي :

1- التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدان لانتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة .

2- التعاون مع شركة كول واى مصر لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش

كوم أبو راضي .

3- التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج الوحدات المتحركة ومكوناتها و تم إفتتاحه خلال الإحتفال بعيد العمال

( مايو 2026 ) حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة عدد 40 قطار مترو ( 320 عربة ) لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث وتم إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد كما تم توقيع عقد آخر لتصنيع عدد 21 قطار ( 189 عربة ) لمترو أبو قير بالتحالف مع شركة نورينكو الصينية .

4- التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح التحويلات للسكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج التفريعات .

5- التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً وقد تم البدء فى الإنتاج والتوريد للسكك الحديدية كما يجرى إنتاج القضبان لمشروع القطار الكهربائى السريع .

6- التعاون مع مصنع حديد عز لإنتاج ألواح الصلب المستخدمة فى تصنيع أبدان عربات السكك الحديدية والمترو وأبدان السفن .

7- بالإضافة إلى إنشاء عدد 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية ( سيجوارت – الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والاعمال البحرية – كونكريت بلس – الشركة المصرية لإنشاء مرافق النقل والمطارات – شركة ايكو جروب ) بالإضافة لمصنعين فلنكات قائمين.

8- التعاون مع مصنع سيماف لتصنيع عربات ركاب / قوي / بضائع (تم التعاقد علي توريد (1000) عربة بضائع طرازات مختلفة لصالح السكة الحديد و توريد (210) عربة بضائع لصالح القطار الكهربائي السريع و توريد (73) عربة قوي ).

9- التعاون مع مصنع ترانس بريك بالإسكندرية لانتاج لقم فرامل قطارات السكك الحديدية.

10- التعاون مع مصانع وطنية مصرية لتوريد الأتوبيسات والميني باصات العاملة بالشركات التابعة لوزارة النقل ( مصنع النصر للسيارات- مصنع الجيوشى – مصنع – MCV مصنع قسطور مصر للصناعة والتجارة - مصنع ( GB BUS ) غبور )

11- التعاون مع مصانع وطنية مصرية لتصنيع مقطورات نقل البضائع (مصنع أباظة للمقطورات - مصنع MCV لتصنيع رأس جرار / مقطورات نقل البضائع