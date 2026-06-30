البحرين والأردن يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وترسيخ الأمن والاستقرار، وصون حرية الملاحة، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الجانبين تبادلا كذلك وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التشاور المستمر حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وخلال الاتصال، أعرب الصفدي عن تضامن الأردن مع البحرين، وإدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة خلال الأيام الماضية واستهدفت الأعيان والمنشآت المدنية، مؤكداً دعم الأردن لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

من جانبه، ثمن الزياني موقف الأردن وتضامنه مع البحرين، مشيداً بحرص المملكة الأردنية الهاشمية الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومتمنياً للأردن دوام الأمن والاستقرار والازدهار.