قائد قوات الدفاع الجوي: الحروب الحديثة شهدت تحولا جذريا بسبب دمج التطور التكنولوجي

أكد الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، أن الحروب الحديثة شهدت تحولا جذريا بسبب دمج التطور التكنولوجي وتطور العقائد القتالية وتغيير هياكل نظم التسليح .



وقال الطودي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “ دي إم سي”: "الصواريخ الباليستية تعتبر أسلحة متقدمة تجمع بين السرعة العالية وتعد طرق التوجيه وتسير في مسار مقوس ".

وأكمل ياسر الطودي: "يمكن إطلاق الصواريخ الباليستية من الطائرات وتنزلق نحو الهدف بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت".

وتابع: " تم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصواريخ الباليستية يما يمكن الصواريخ من تعديل المسارات والمناورة للابتعاد عن منظومات الدفاع الجوي ".

وأكمل ياسر الطودي : " هناك دمج لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المسيرات بما يمكنها من تنفيذ مهامها بشكل مستقل وقادرة على الاستطلاع وتحليل البيانات وضرب أهداف".

