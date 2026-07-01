وداعاً لإدمان الشاشات.. لينوفو تطلق هاتفاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لحماية الطلاب

أطلقت لينوفو هاتفًا ذكيًا مناسبًا للأطفال مزودًا بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولا يحتوي على ألعاب، ويدعم تتبع الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى أدوات الرقابة الأبوية فهو مُوجّهًا خصيصًا للطلاب وأولياء أمورهم. يبلغ سعره 299 يوانًا فقط (حوالي 44 دولارًا أمريكيًا)، ويتخلى تمامًا عن الألعاب ومتصفحات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مُفضّلاً التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحديد الموقع الجغرافي، وأنظمة الرقابة الأبوية الصارمة.

مواصفات هاتف لينوفو

من الناحية التقنية، يشبه هذا الجهاز الهواتف العادية أكثر من الهواتف الذكية التقليدية. فهو مزود بشاشة لمس صغيرة بحجم 1.83 بوصة محمية بزجاج باندا المقاوم للصدمات، ويدعم الكتابة اليدوية. ويعمل ببطارية سعتها 1850 مللي أمبير، ويتصل بشبكات الجيل الرابع القياسية. ولا يتطلب شريحة SIM خاصة بأجهزة إنترنت الأشياء، مما يسهل إعداده لإجراء المكالمات الصوتية العادية ومكالمات الفيديو عالية الدقة.

تعد الميزة الرئيسية هي زر ذكاء اصطناعي فعلي يُفعّل مساعدًا صوتيًا. يمكن للأطفال الضغط باستمرار على الزر لطرح أسئلة عامة أو الحصول على مساعدة في واجباتهم المدرسية. يأتي الهاتف أيضًا مزودًا بمكتبة تعليمية تغطي المعادلات الرياضية ومفردات اللغة الإنجليزية. الهدف هو توفير أداة مرجعية للدراسة دون منح الأطفال وصولًا مفتوحًا إلى الإنترنت.

مواصفات هاتف لينوفو



بالنسبة للآباء، يعمل الجهاز كأداة تتبع شاملة. فهو يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمراقبة الموقع في الوقت الفعلي، ويدعم خاصية تحديد المناطق الجغرافية، التي ترسل تنبيهًا إلى هاتف الوالدين إذا غادر الطفل منطقة محددة أو دخلها، مثل المدرسة أو الحي.

هاتف لينوفو الذكي للطلاب

من خلال تطبيق مرافق، يستطيع أولياء الأمور إدارة الهاتف عن بُعد. بإمكانهم حظر المتصلين المجهولين، وجدولة أوقات تشغيل وإيقاف الهاتف، وتفعيل وضع الفصل الدراسي. عند تفعيل هذا الوضع خلال ساعات الدوام المدرسي، يقتصر عمل الهاتف على عرض الوقت وإجراء مكالمات الطوارئ فقط.

أضافت لينوفو أيضاً نظام دفع عبر الهاتف المحمول يعتمد على رمز الاستجابة السريعة (QR). يمكن للأطفال استخدام الهاتف لشراء المنتجات من المتاجر، بينما يستطيع الآباء تحديد حدود الإنفاق ومراقبة المعاملات من خلال التطبيق لضمان استخدام هذه الميزة بشكل مسؤول.

يأتي الهاتف مزودًا بحبل قابل للفصل لسهولة الحمل، وهو متوفر بخيارات ألوان برتقالي-أبيض، وردي، وأزرق.

وفي سياق متصل، قامت لينوفو مؤخرًا بتحديث جهازها المكتبي GeekPro بمعالج Intel Core i7-14700F، وبطاقة رسومات Nvidia RTX 5060 Ti، وذاكرة DDR5 بسعة 24 جيجابايت. كما أطلقت الشركة مؤخرًا لوحة مفاتيح ألعاب كاملة الحجم وبسعر مناسب مزودة بإضاءة RGB.