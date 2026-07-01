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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم يشبه Galaxy Z Fold7.. إليك أهم مواصفات هاتف iPhone Ultra القابل للطي

هاتف iPhone Ultra
هاتف iPhone Ultra
لمياء الياسين

ظهرت نسخة تجريبية جديدة من هاتف آيفون ألترا باللون الأسود، مما يتيح نظرة أقرب على تصميمه فيعد من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone Ultra بتصميم فريد وأعرض فهو يوفر تجربة تشبه تجربة استخدام الجهاز اللوحي عند فتحه.

هاتف iPhone Ultra 

تشير الشائعات إلى أن هاتف iPhone Ultra سيأتي مزودًا بشريحة A20 Pro من Apple
ويعد من المتوقع أن تُعلن آبل رسميًا عن أول هاتف آيفون قابل للطي، والذي يُرجّح أن يُطلق عليه اسم آيفون ألترا، في سبتمبر من هذا العام. وبينما تتكتم الشركة بشدة على تفاصيل إطلاق هاتفها القابل للطي، فقد ظهرت نسخة تجريبية أخرى على الإنترنت، تُظهر تصميمه. وباعتباره أول هاتف قابل للطي من آبل، يُتوقع أن يأتي آيفون ألترا بتصميم فريد وأعرض. تُظهر الصور المسربة الهاتف باللون الأسود، وتتطابق إلى حد كبير مع الشائعات السابقة حول التصميم. وقد يضم كاميرتين خلفيتين وزرًا للتحكم بالكاميرا.

تصميم آيفون ألترا 

نشر موقع Jam Online صورًا مسربة لنماذج أولية من هاتف iPhone Ultra المزعوم، تُظهر الهاتف باللون الأسود. وتُظهر الصور الهاتف القابل للطي بتصميم أعرض عند فتحه، مقارنةً بهاتف iPhone التقليدي. ويُقال إنه صغير الحجم ونحيف تقريبًا مثل هاتف Samsung Galaxy Z Fold 7 .
تشير التسريبات إلى أن تصميم هاتف iPhone Ultra يُشبه استخدام جهاز iPad Mini صغير الحجم في الوضع الرأسي. تُظهر الصور كاميرتين أماميتين، إحداهما مدمجة في الشاشة الخارجية، والأخرى مثبتة على الشاشة الداخلية القابلة للطي. أما الكاميرتان الخلفيتان، فهما مُرتبتان أفقيًا في وحدة بيضاوية الشكل. وتضم هذه الوحدة فلاش LED وميكروفونًا.

هذا هو الوقت الذي قد تطلق فيه شركة آبل هاتفي iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max
آيفون ألترا jamonlineph آيفون ألترا

هاتف iPhone Ultra 

عند فتحه، يوفر الهاتف تجربة استخدام شبيهة بالجهاز اللوحي. ويبدو أن النموذج الأولي يحتوي على زر للتحكم بالكاميرا أسفل زر التشغيل. أما أزرار الصوت، فتبدو مرتبة على الحافة العلوية للجهاز. ويوجد منفذ USB من النوع C في الأسفل بين شبكتي مكبرات الصوت.

تشير الشائعات إلى أن هاتف iPhone Ultra سيأتي مزودًا بمعالج A20 Pro من Apple، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5x. ويُتوقع أن يتميز بشاشة خارجية قياس 5.3 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي قياس 7.8 بوصة. كما يُقال إنه سيحتوي على كاميرتين بدقة 48 ميجابكسل، ومن المرجح أن يتضمن مودم C2 من Apple. ومن المتوقع إطلاقه جنبًا إلى جنب مع iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في سبتمبر من هذا العام.

هاتف آيفون هاتف iPhone Ultra هاتف آيفون قابل للطي هاتف Samsung Galaxy Z شاشة داخلية مكبرات الصوت شاشة خارجية شاشة داخلية قابلة للطي

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