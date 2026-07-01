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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الاتباع في العبادة ليس بالهوى بل كما أمرنا

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قضية "الاتباع" تمثل أصلًا حاكمًا في فهم العبادة، موضحًا أن معرفة الإنسان لغاية خلقه لا تكفي وحدها، بل الأهم هو كيفية تحقيق هذه الغاية.

وأوضح الشيخ خالد الجندي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الإنسان خُلق للعبادة، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، لكن الإشكال الحقيقي ليس في الهدف، وإنما في طريقة الأداء، هل تكون وفق الهوى أم وفق الوحي.

الشيخ خالد الجندي: العبادة لا تُبنى على الرغبات الشخصية

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الإجابة حسمها القرآن بقوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾، لا كما أراد الإنسان، مؤكدًا أن العبادة لا تُبنى على الرغبات الشخصية، وإنما على الالتزام بما جاء به الوحي، مستشهدًا أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن مفهوم الاتباع يعني الالتزام والانقياد وترك الهوى، موضحًا أن النبي ﷺ وضع القاعدة بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وهو توجيه صريح يمنع الابتداع أو التغيير في أصل العبادة أو هيئتها.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن الاتباع الحقيقي يقوم على ثلاثة أمور: أن يفعل المسلم كما فعل النبي، ويترك كما ترك، وألا ينشغل بالبحث عن العلل في كل أمر تعبدي، بل يلتزم كما ورد، مؤكدًا أن الزيادة في عدد الركعات أو تغيير هيئة العبادة ليس من حق الإنسان.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن النبي ﷺ حذر من الابتداع، بقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وقوله: «كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، لافتًا إلى أن الدين قد اكتمل، وأن كل ما يقرب إلى الجنة أو يبعد عن النار قد بُيّن للناس بشكل واضح .

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي العبادة عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإنسان

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